Тренеру «Авангарда» Завьялову наложили четыре шва после попадания шайбы в голову

Завьялов покинул тренерскую скамейку во втором периоде, но, по словам Сопина, для него это не в новинку: «Александр Васильевич — отличный хоккеист в прошлом и тренер, ему это не впервой. Он всегда с командой, и отступать для него не в жизненных принципах».