Тренеру «Авангарда» Завьялову наложили четыре шва после попадания шайбы в голову

Во время матча «Авангарда» с московским «Спартаком» (4:1) помощник главного тренера омского клуба, Александр Завьялов, получил травму: шайба попала ему в голову. Как сообщил генменеджер клуба Алексей Сопин, на лоб Завьялову наложили четыре шва.
Завьялов покинул тренерскую скамейку во втором периоде, но, по словам Сопина, для него это не в новинку: «Александр Васильевич — отличный хоккеист в прошлом и тренер, ему это не впервой. Он всегда с командой, и отступать для него не в жизненных принципах».
Сейчас Завьялов остаётся с командой, несмотря на травму.