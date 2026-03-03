Москва
Тренеру «Авангарда» Завьялову наложили четыре шва после попадания шайбы в голову

Александр Завьялов не отступает и остаётся с командой, несмотря на травму во время матча со «Спартаком».

Источник: Om1 Омск

Во время матча «Авангарда» с московским «Спартаком» (4:1) помощник главного тренера омского клуба, Александр Завьялов, получил травму: шайба попала ему в голову. Как сообщил генменеджер клуба Алексей Сопин, на лоб Завьялову наложили четыре шва.

Завьялов покинул тренерскую скамейку во втором периоде, но, по словам Сопина, для него это не в новинку: «Александр Васильевич — отличный хоккеист в прошлом и тренер, ему это не впервой. Он всегда с командой, и отступать для него не в жизненных принципах».

Сейчас Завьялов остаётся с командой, несмотря на травму.