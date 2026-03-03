В Карелии и Ленобласти прогнозируются сильный ветер и осадки

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сильный ветер и осадки в разной фазе прогнозируются на текущей неделе в Карелии, Ленинградской, Псковской, Новгородской областях. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«В течение этой недели будут перемещаться с севера на юго-восток циклоны и задевать Северо-западный, Центральный федеральный округ, Приволжский федеральный округ. Снег будет в Карелии, Ленинградской области, Псковской, Новгородской. Здесь в разной фазе осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, потом наоборот будут переходить в мокрый снег, будет налипание мокрого снега, гололед. И усиление ветра 10−15 метров в секунду», — сказала Макарова.
Она отметила, что температурный фон в этих регионах будет ощутимо ниже, чем в московском.