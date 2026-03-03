В Карелии и Ленобласти прогнозируются сильный ветер и осадки

«В течение этой недели будут перемещаться с севера на юго-восток циклоны и задевать Северо-западный, Центральный федеральный округ, Приволжский федеральный округ. Снег будет в Карелии, Ленинградской области, Псковской, Новгородской. Здесь в разной фазе осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, потом наоборот будут переходить в мокрый снег, будет налипание мокрого снега, гололед. И усиление ветра 10−15 метров в секунду», — сказала Макарова.