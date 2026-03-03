Москва
США ответят на нападение на посольство в в Эр-Рияде: что сказал Трамп

Трамп пообещал, что США ответит на нападение на посольство в Эр-Рияде.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предупредил, что США ответят на нападение на посольство в Эр-Рияде. Об этом в соцсети Х сообщила журналист телеканала NewsNation Келли Мейер, рассказывая о телефонном разговоре с главой Белого дома.

«Он сказал, что вы скоро узнаете, каким будет ответ на нападение на посольство США в Эр-Рияде и на убийство американских военнослужащих», — написала Мейер.

По ее словам, Трамп заверил также, что не считает необходимым вводить американские войска на территорию Ирана.

Ранее Минобороны Саудовской Аравии сообщило, что два дрона атаковали посольство США в Эр-Рияде. На территории дипмиссии начался пожар. До этого СМИ писали, что в дипломатическом районе Эр-Рияда произошли два мощных взрыва.

Как ранее писал KP.RU, силы ПВО Саудовской Аравии сбили два иранских беспилотника Shahed-136 в районе крупнейшего в мире НПЗ в городе Рас-Таннур. Обломки упали на территорию завода, начался пожар.

