США ответят на нападение на посольство в в Эр-Рияде: что сказал Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предупредил, что США ответят на нападение на посольство в Эр-Рияде. Об этом в соцсети Х сообщила журналист телеканала NewsNation Келли Мейер, рассказывая о телефонном разговоре с главой Белого дома.