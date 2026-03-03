Трамп загадочно ответил на вопрос о будущем руководстве Ирана

Президент США высказался о будущем руководстве Ирана. Дональд Трамп заявил, что вопрос о том, кто осуществляет контроль над Ираном, прояснится в ближайшем будущем.
«Вы очень скоро узнаете», — сказал американский глава в разговоре с журналисткой телеканала NewsNation Келли Мейер.
Напомним, что в результате атак США и Израиля на Иран погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Тогда американский президент заявил, что у него уже есть три кандидата на пост руководителя Ирана, однако их личность он пока раскрывать не стал.
Кроме этого, Трамп также признался, что Иран два раза предпринимал попытку устранить его, однако американский президент не уточнил, когда именно это могло быть.
В свою очередь военный политолог Александр Перенджиев отметил, что Трампу есть о чем беспокоиться — Тегеран может попытаться устранить его самого.