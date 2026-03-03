Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что его не беспокоит угроза атак на объекты США

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит угроза атак на американские объекты, так как это является частью вооружённого конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит угроза атак на объекты США, так как это является частью вооружённого конфликта.

Он уточнил, что, в частности, речь идёт об объектах на американской территории.

«Нет, это является частью войны. Это часть войны, нравится ли это людям или нет», — сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос телеканала NewsNation.

Военные США и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Накануне Трамп не стал отрицать возможное введение сухопутных войск на территорию Ирана.

Ранее сообщалось, что в посольстве Соединённых Штатов в Эр-Рияде прогремел взрыв и произошёл пожар. В Минобороны Саудовской Аравии заявили, что причиной взрыва и пожара стало попадание в здание двух беспилотных летательных аппаратов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше