Трамп заявил, что его не беспокоит угроза атак на объекты США

Ранее сообщалось, что в посольстве Соединённых Штатов в Эр-Рияде прогремел взрыв и произошёл пожар. В Минобороны Саудовской Аравии заявили, что причиной взрыва и пожара стало попадание в здание двух беспилотных летательных аппаратов.