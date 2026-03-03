Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит угроза атак на объекты США, так как это является частью вооружённого конфликта.
Он уточнил, что, в частности, речь идёт об объектах на американской территории.
«Нет, это является частью войны. Это часть войны, нравится ли это людям или нет», — сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос телеканала NewsNation.
Военные США и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
Накануне Трамп не стал отрицать возможное введение сухопутных войск на территорию Ирана.
Ранее сообщалось, что в посольстве Соединённых Штатов в Эр-Рияде прогремел взрыв и произошёл пожар. В Минобороны Саудовской Аравии заявили, что причиной взрыва и пожара стало попадание в здание двух беспилотных летательных аппаратов.