Священник ответил, какие грехи сложнее искупить

Иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков) в беседе с aif.ru сообщил, что грешить плохо, однако объяснил, что хуже — совершить один большой грех или много маленьких.
Священнослужитель при этом добавил, что никогда не поздно покаяться, сделать это не может только человек, закончивший жизнь самоубийством.
«Грешить вообще плохо, но изжить один большой грех проще, чем много малых. Убийцы встречаются реже, чем мелкие жулики», — пояснил Феодорит.
Священник Сеньчуков ранее назвал самый страшный грех, а также объяснил, какие грехи не прощаются.
Он также рассказал об ограничениях сексуальной жизни в пост, который длится с 23 февраля до 11 апреля.