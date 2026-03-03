Битва за «Влад Мотор Инн»: бизнесмен Сарана судится с Росимуществом

Известный приморский бизнесмен Дениса Сарана, лишившийся по иску Росимущества доли в ООО «Влад Мотор Инн» (владеет одноимённым отелем в пригороде Владивостока), продолжает борьбу за актив, сообщает ИА PrimaMedia.
Арбитражный суд Приморского края 25 февраля исключил Дениса Сарана из числа участников компании, при этом, по данным ЕГРЮЛ, бизнесмен продолжает владеть долей в 37,5% капитала ООО.
Однако Денис Викторович не смирился с потерей и подал встречный иск к РФ в лице Росимущества о признании не перешедшим государству права на 62,5% долей в капитале ООО. Арбитражный суд принял исковое заявление бизнесмена к производству, предварительное судебное заседание назначено на 10 марта.
Алена Дремлюга и межрайонная инспекция ФНС № 15 по Приморскому краю привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, отель «Влад Мотор Инн» был построен в 1993 году инвесторами из Канады по собственным технологиям. Иностранцы покинули бизнес к 2010 году, после чего отель находится в режиме консервации.
ООО «Влад Мотор Инн» зарегистрировано во Владивостоке в ноябре 2017 года. Доля Дениса Сарана в компании составляет 37,5%. Оставшиеся 62,5% капитала с момента образования компании принадлежали Алене Дремлюге, дочери курпного рыбопромышленники Дмитрия Дремлюги. По иску Генпрокуратуры эта доля была изъята в пользу государства с 12 марта 2025 года собственником актива стало Росимущество.
По неофициальным данным, Денис Сарана после того, как продал свою долю во «Владивостокском морском рыбном порту» (более 36%) и распродал другие активы, покинул страну и находится в розыске.