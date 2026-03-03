Представлялся силовиком и «решал вопросы»: в Ташкенте задержан аферист

52-летний работник фермерского хозяйства решил «заработать» нестандартным способом. Работать больше не хотелось — гораздо проще оказалось играть на страхах людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
По данным следствия, мужчина внимательно мониторил социальные сети, интересовался через знакомых, кому требуется помощь в улаживании проблем с правоохранительными органами. Чтобы создать себе «репутацию», он распространял слухи о том, что якобы работает в силовых структурах и имеет связи, позволяющие решать любые вопросы. Это привлекало к нему людей, намеревавшихся решить свои проблемы с силовиками за деньги.
В последнем зафиксированном случае, представившись сотрудником Службы государственной безопасности, он пообещал 41-летнему гражданину помочь с уголовным делом, возбужденным в отношении него. За «положительное решение» вопроса злоумышленник потребовал 30 000 долларов.
Однако довести схему до конца ему не удалось. Мужчину задержали в одном из кафе Сергелийского района в момент получения первой части оговорённой суммы — 10 000 долларов.
По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество), а также по части 1 статьи 211 УК (дача взятки). Следственные действия продолжаются.