Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Представлялся силовиком и «решал вопросы»: в Ташкенте задержан аферист

Vaib.uz (новости Узбекистана. 3 марта). В столице задержали мужчину, который представлялся сотрудником Службы государственной безопасности и других силовых структур. Под этим предлогом он вводил граждан в заблуждение и выманивал у них крупные суммы в валюте.

Источник: Vaib.Uz

52-летний работник фермерского хозяйства решил «заработать» нестандартным способом. Работать больше не хотелось — гораздо проще оказалось играть на страхах людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

По данным следствия, мужчина внимательно мониторил социальные сети, интересовался через знакомых, кому требуется помощь в улаживании проблем с правоохранительными органами. Чтобы создать себе «репутацию», он распространял слухи о том, что якобы работает в силовых структурах и имеет связи, позволяющие решать любые вопросы. Это привлекало к нему людей, намеревавшихся решить свои проблемы с силовиками за деньги.

В последнем зафиксированном случае, представившись сотрудником Службы государственной безопасности, он пообещал 41-летнему гражданину помочь с уголовным делом, возбужденным в отношении него. За «положительное решение» вопроса злоумышленник потребовал 30 000 долларов.

Однако довести схему до конца ему не удалось. Мужчину задержали в одном из кафе Сергелийского района в момент получения первой части оговорённой суммы — 10 000 долларов.

По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество), а также по части 1 статьи 211 УК (дача взятки). Следственные действия продолжаются.