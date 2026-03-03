Представлялся силовиком и «решал вопросы»: в Ташкенте задержан аферист

По данным следствия, мужчина внимательно мониторил социальные сети, интересовался через знакомых, кому требуется помощь в улаживании проблем с правоохранительными органами. Чтобы создать себе «репутацию», он распространял слухи о том, что якобы работает в силовых структурах и имеет связи, позволяющие решать любые вопросы. Это привлекало к нему людей, намеревавшихся решить свои проблемы с силовиками за деньги.