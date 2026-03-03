В Красноярск из Узбекистана ввезли почти 150 тысяч штук инкубационных яиц

Груз проверили на сальмонеллез, болезнь Ньюксала и инфекционный бронхит. Нарушений выявлено не было, сообщают в Управлении Россельхознадзора по краю.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярск ввезли третью за год партию инкубационного яйца курицы из Узбекистана. 145,44 тысячи штук яиц доставили для дальнейшего выращивания на красноярской птицефабрике.
Груз проверили на сальмонеллез, болезнь Ньюксала и инфекционный бронхит. Нарушений выявлено не было, сообщают в Управлении Россельхознадзора по краю.
Всего с начала года в регион доставлено 436,32 тысячи штук инкубационных яиц.