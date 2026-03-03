Mash: В Тбилиси произошел сильный пожар в штаб-квартире Liberty Bank

2 марта в СМИ появилась информация о том, что подросток якобы устроил поджог в отделении Газпромбанка около станции метро «Аэропорт». Инцидент произошел в доме 75 по Ленинградскому проспекту. По данным канала, огнем были повреждены банкомат и стена на площади трех квадратных метров, из здания эвакуировали 12 человек.