Mash: В Тбилиси произошел сильный пожар в штаб-квартире Liberty Bank

В столице Грузии загорелось здание Liberty Bank на проспекте Ильи Чавчавадзе. Об этом стало известно во вторник, 3 марта.
Огонь охватил небоскреб от первых до верхних этажей, передает Telegram-канал Mash.
Информация о причинах возгорания и возможных пострадавших пока не поступала.
2 марта в СМИ появилась информация о том, что подросток якобы устроил поджог в отделении Газпромбанка около станции метро «Аэропорт». Инцидент произошел в доме 75 по Ленинградскому проспекту. По данным канала, огнем были повреждены банкомат и стена на площади трех квадратных метров, из здания эвакуировали 12 человек.
25 февраля вспыхнул ангар на северо-западе столицы. Внутри здания находились газовые баллоны. Пожарные ликвидировали возгорание. Никто не пострадал. Предварительно, площадь пожара достигла 420 квадратных метров.
До этого в частном доме в Сергиевом Посаде произошло обрушение кровли, которое повлекло за собой возгорание жилых помещений и газгольдера. В результате происшествия один человек погиб, еще четверо обратились за медицинской помощью.