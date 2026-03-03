3 марта новосибирцы столкнулись с перебоями в работе Telegram

На протяжении нескольких часов пользователи не могли подключиться к сервису, отправить сообщения или загрузить контент, сообщает «МК в Новосибирске». Пик неполадок пришелся на утренние часы, что зафиксировал агрегатор «Сбой.рф», отслеживающий жалобы на популярные интернет-платформы.
Согласно данным сервиса, 78% пользователей сообщили о полной недоступности Telegram, еще 15% жаловались на проблемы с отправкой сообщений, а 7% столкнулись с невозможностью загрузить медиафайлы. Новосибирск вошел в число городов, где сбой ощущался наиболее остро.
Сложности с доступом к платформе фиксируются по всей России с 10 февраля — в этот день Роскомнадзор объявил о введении ограничений в отношении мессенджера. В ведомстве подчеркнули, что меры будут ужесточаться поэтапно до тех пор, пока администрация Telegram не выполнит требования российского законодательства.
Тем временем в информационном поле появились сообщения о возможной полной остановке сервиса на территории страны с 1 апреля.
