3 марта новосибирцы столкнулись с перебоями в работе Telegram

Сложности с доступом к платформе фиксируются по всей России с 10 февраля — в этот день Роскомнадзор объявил о введении ограничений в отношении мессенджера. В ведомстве подчеркнули, что меры будут ужесточаться поэтапно до тех пор, пока администрация Telegram не выполнит требования российского законодательства.