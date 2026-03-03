Советник Трампа сообщил, что застрял на Ближнем Востоке

Напомним, ранее газета Fatto Quotidiano написала, что министр обороны Италии Гуидо Крозетто, который находился в Дубае, оказался застигнут врасплох из-за авиаударов Ирана. Он прибыл в Объединённые Арабские Эмираты, чтобы провести время с семьей. Позже Крозетто экстренно покинул Дубай, но оставил там родных, объяснив это тем, что они понимают его выбор.