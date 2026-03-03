Москва
Советник Трампа сообщил, что застрял на Ближнем Востоке

Советник президента США Алекс Брюзевиц признался, что конфликт на Ближнем Востоке заставил его «блуждать в хаосе».

Источник: Аргументы и факты

Советник президента США Дональда Трампа Алекс Брюзевиц сообщил, что после начала американской военной операции против Ирана застрял на некоторое время на Ближнем Востоке.

Чиновник пояснил, что хотел попутешествовать по региону, однако обострение конфликта заставило его «блуждать в хаосе».

«Последние 72 часа были совершенно сюрреалистичными, ничего подобного я раньше не переживал», — написал Брюзевиц на своей странице в социальной сети Х*.

Советник американского лидера выразил признательность властям Катара и Саудовской Аравии за оказанную ему помощь. Кроме того, он уточнил, что Белый дом посодействовал его эвакуации в Европу.

Среди тех, кто помог Брюзевицу, упоминалась член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна. Она, в свою очередь, написала, что советника Трампа отправили из Катара в Грецию на частном самолёте с ещё несколькими пассажирами. По словам Луны, он сам оплатил этот рейс.

Напомним, ранее газета Fatto Quotidiano написала, что министр обороны Италии Гуидо Крозетто, который находился в Дубае, оказался застигнут врасплох из-за авиаударов Ирана. Он прибыл в Объединённые Арабские Эмираты, чтобы провести время с семьей. Позже Крозетто экстренно покинул Дубай, но оставил там родных, объяснив это тем, что они понимают его выбор.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

