Советник Трампа сообщил, что застрял на Ближнем Востоке

Чиновник пояснил, что хотел попутешествовать по региону, однако обострение конфликта заставило его «блуждать в хаосе».
«Последние 72 часа были совершенно сюрреалистичными, ничего подобного я раньше не переживал», — написал Брюзевиц на своей странице в социальной сети Х*.
Советник американского лидера выразил признательность властям Катара и Саудовской Аравии за оказанную ему помощь. Кроме того, он уточнил, что Белый дом посодействовал его эвакуации в Европу.
Среди тех, кто помог Брюзевицу, упоминалась член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна. Она, в свою очередь, написала, что советника Трампа отправили из Катара в Грецию на частном самолёте с ещё несколькими пассажирами. По словам Луны, он сам оплатил этот рейс.
Напомним, ранее газета Fatto Quotidiano написала, что министр обороны Италии Гуидо Крозетто, который находился в Дубае, оказался застигнут врасплох из-за авиаударов Ирана. Он прибыл в Объединённые Арабские Эмираты, чтобы провести время с семьей. Позже Крозетто экстренно покинул Дубай, но оставил там родных, объяснив это тем, что они понимают его выбор.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.