В Омской области за месяц без вести пропали пять человек

Омский поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовал статистику по поиску людей на февраль этого года.

Источник: Отделение поискового отряда «Лиза Алерт Ямал»

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Омской области опубликовал статистику за февраль 2026 года. Всего за месяц в отряд поступило 50 заявок, из которых только 4 не подтвердились. Живыми найдены 34 человека. 1 человек найден погибшим. Ещё 5 человек не нашли до сих пор.

Поиски продолжаются. Распространяются ориентировки, проверяются свидетельства очевидцев.

В январе в отряд поступило 73 заявки. Три не подтвердились. Погибшими нашли трёх человек. Живыми — 57. Одного человека найти не удалось.

Отметим, что 10 февраля омскому подразделению отряда «ЛизаАлерт» исполнилось 8 лет. Сегодня это дружная команда людей с разным опытом, профессиями и жизненными историями, объединённые одной целью.