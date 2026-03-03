В Москве снег продолжит таять

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Снег в Москве продолжить таять в течение недели днем, а ночью при отрицательных температурах будет образовываться гололедица. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Снежный покров продолжит таять в дневные часы, а ночью при минусе талая вода будет замерзать, образуя гололедицу. Ну, гололедица, конечно, будет и утром, и вечером», — сказала Макарова.
Она отметила, что за ночь на вторник высота снежного покрова вырастет на 1−2 см, а спрогнозировать, насколько она уменьшится в течение недели, невозможно.