В России хотят освободить от НДС сферу общепита, но это временно

В России могут освободить от НДС организации и индивидуальных предпринимателей в сфере общественного питания. С таким предложением выступил Минфин РФ. В случае реализации инициативы льгота будет действовать с 1 апреля по 31 декабря 2026 года.
«Предлагается на период с 1 апреля по 31 декабря 2026 года освободить от НДС организации и индивидуальных предпринимателей в сфере общепита на УСН и ПСН», — сказано в сообщении финансового ведомства.
В министерстве назвали условие, при соблюдении которого может быть применяться льгота. Речь идёт об организациях и ИП, которые начали платить НДС с 2026 года.
Как изменится налоговое законодательство в части применения упрощенной системы налогообложения в 2026 году в России, читайте здесь на KP.RU.
Напомним, новый ГОСТ на хлеб из пшеничной муки начнет действовать в РФ с 1 апреля 2026 года.
Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подробно рассказал о масштабных изменениях в законодательстве, которые вступают в силу в марте 2026 года.