Роспотребнадзор рассказал, как выбрать свежие цветы к 8 Марта

Накануне 8 Марта специалисты Роспотребнадзора напомнили, как выбрать свежие цветы и сохранить букет как можно дольше. Главное — обращать внимание на состояние стебля, бутона и лепестков, а также не допускать перепадов температуры после покупки.
При выборе цветов важно осмотреть стебель: он не должен быть слишком сухим. У роз признаком свежести считается наличие так называемой «рубашки» — нижних, более плотных лепестков у основания бутона. Их часто удаляют для более аккуратного вида, поэтому отсутствие «рубашечного листа» не всегда говорит о несвежести.
Стоит обратить внимание и на степень раскрытия бутона. Полностью распустившийся цветок выглядит эффектно, но простоит меньше. Дольше сохраняются полураскрытые бутоны.
Еще один показатель — эластичность лепестков. У свежего цветка они упругие: если слегка отогнуть лепесток, он быстро возвращается на место. Вялые, подсохшие лепестки могут осыпаться даже при легком прикосновении.
Специалисты также советуют избегать цветов с обилием искусственных украшений на бутоне. Яркая фольга и декор могут отвлекать внимание от состояния самого растения.
Чтобы букет дольше радовал, его нужно как можно быстрее поставить в воду и не оставлять надолго без влаги. В холодное время года важно избегать резкого перепада температуры: после улицы лучше ненадолго оставить цветы в прохладном помещении, например в прихожей.
Перед тем как поставить букет в вазу, стебли рекомендуется подрезать. Для растений с мягким и толстым стеблем делают косой срез — чем толще стебель, тем длиннее срез. У цветов с жестким стеблем его можно аккуратно расщепить. Также необходимо удалить нижние листья, чтобы они не загнивали в воде.
Отдельное внимание стоит уделить соседству растений. В одной вазе не рекомендуют ставить нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Большинство цветов плохо переносят соседство с красными розами, ландышами и рододендронами. При этом веточка туи может продлить жизнь букету, а щепотка сахара поможет дольше сохранить свежесть роз, тюльпанов и гвоздик, сообщает портал «Вслух.ру».