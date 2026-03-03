Роспотребнадзор рассказал, как выбрать свежие цветы к 8 Марта

Перед тем как поставить букет в вазу, стебли рекомендуется подрезать. Для растений с мягким и толстым стеблем делают косой срез — чем толще стебель, тем длиннее срез. У цветов с жестким стеблем его можно аккуратно расщепить. Также необходимо удалить нижние листья, чтобы они не загнивали в воде.