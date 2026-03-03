В Омской области производство лекарств выросло на 81% в январе

Заметно улучшились результаты в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии — рост составил 81,4%. Также значительно увеличился объем услуг по ремонту и монтажу машин и оборудования (+20,2%), а выпуск химических веществ вырос на 12,7%.