В Омской области производство лекарств выросло на 81% в январе

В Омской области наблюдается небольшой рост в промышленности. По данным статистики, в январе 2026 года индекс промышленного производства увеличился на 0,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
Заметно улучшились результаты в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии — рост составил 81,4%. Также значительно увеличился объем услуг по ремонту и монтажу машин и оборудования (+20,2%), а выпуск химических веществ вырос на 12,7%.
Производство бумаги увеличилось на 10,3%, нефтепродуктов — на 2,3%, а напитков — на 1,7%.
Среди продуктов питания заметно выросли объемы производства сливок (+55,1%), растительного масла (+34,5%), сыра (+23,6%) и творога (+11,2%). Также увеличились объемы производства мяса и субпродуктов птицы (+10,1%) и молока (+3,7%).
Однако некоторые продукты показали отрицательную динамику: выпуск круп снизился на 22,4%, сливочного масла — на 15,2%, говядины — на 10,9%, сметаны — на 2,7%, а свинины — на 1,8%.
Существенные сокращения зафиксированы в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (минус 42%) и металлургических изделий (минус 39%).