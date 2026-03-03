Лыжников Комсомольска-на-Амуре приглашают на массовый забег

14 марта на базе «Снежинка» в Комсомольске-на-Амуре состоится второй массовый турнир для любителей лыжного спорта. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».
Лыжники всех возрастных категорий смогут попробовать свои силы на нескольких дистанциях: 0,5, 1, 2, 3 или 5 км.
Для гостей мероприятия подготовят также насыщенную развлекательную программу с концертом, ярмаркой сувениров и мастер-классами. Зрители и спортсмены смогут ближе познакомиться с нанайской народной культурой.
Для доставки участников на лыжную базу будут задействованы автобусы.
Зарегистрироваться для участия можно по ссылке до 13 марта.
Организатором забега выступает Комсомольский нефтеперерабатывающий завод.
В компании подчеркнули, что прошлогодний забег объединил не менее 150 любителей спорта и активного отдыха, и выразили уверенность, что в этом году турнир пройдет столь же массово.