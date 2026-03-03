В МЧС назвали регионы Казахстана с высоким риском паводков в 2026 году

Для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации сформирована масштабная группировка сил гражданской защиты. В соответствии с приказом министра по чрезвычайным ситуациям к ликвидации паводков могут быть привлечены более 39 тысяч человек и около 12 тысяч единиц техники.