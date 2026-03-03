В странах Ближнего Востока находится 8,5 тысячи казахстанцев — МИД

АСТАНА, 3 мар — Sputnik. В странах Ближнего Востока находится более 8,5 тысячи казахстанцев, сообщили в МИД республики, добавив, что пока сведений о пострадавших гражданах не поступало.
«Согласно последним данным, наибольшее число казахстанцев в зоне эскалации традиционно приходится на страны, являющиеся популярными туристическими направлениями, местами паломничества и крупными транзитными узлами», — отметили в ведомстве.
Данные МИД Казахстана о гражданах страны в странах Ближнего Востока.
в ОАЭ находятся 3 500 граждан,
в Саудовской Аравии — порядка 3 000,
в Катаре — около 1 500,
в Иране находится 82 гражданина,
в Бахрейне — 168,
в Кувейте — 134 гражданина,
в Иордании — 134,
в Израиле — около 100 человек.
Глава внешнеполитического ведомства Казахстана Ермек Кошербаев побеседовал со своими коллегами из стран Центральной Азии и Азербайджана, обсудил ситуацию в на Ближнем Востоке.
Он поблагодарил дипломатов Азербайджана и Туркменистана «за конструктивное взаимодействие по вопросам эвакуационных мероприятий».
«Собеседники подтвердили общую приверженность урегулированию конфликтных вопросов исключительно политико-дипломатическими средствами, а также соблюдением норм международного права и объединения усилий в интересах поддержания региональной безопасности, мира и стабильности», — подчеркнули в МИД Казахстана.
Как посольства Казахстана поддерживают граждан.
Министерство иностранных дел Республики Казахстан и его загранпредставительства работают в усиленном режиме, отметили в ведомстве.
В большинстве стран региона воздушное пространство закрыто с начала военных действий, поэтому дипломаты вместе с туристическими компаниями организуют временное размещение казахстанцев в гостиницах, добавили в МИД.
«Необходимо отметить, что нашим гражданам в гостиницах ОАЭ обеспечено размещение и питание до стабилизации ситуации», — подчеркивается в сообщении.
Что делают для эвакуации казахстанцев.
Пока дипломаты прорабатывают маршруты по возможному вывозу казахстанцев из зон эскалации.
МИД напомнил, что «из соображений безопасности местные власти не рекомендуют самостоятельное передвижение».
«В случае организации эвакуационного рейса в первую очередь будет обеспечен выезд наиболее уязвимых категорий граждан, к которым относятся пожилые люди, женщины и дети», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что ранее был организован вывоз 50 граждан Казахстана из Тегерана, включая представителей компании «Заркух», Организации экономического сотрудничества, а также диппредставительства.
Дипломаты уже договорились о содействии в эвакуации казахстанцев из Ирана через соседние страны:
С армянской стороной согласован вопрос беспрепятственного пересечения иранско-армянской границы гражданами Казахстана в случае их эвакуации через территорию Армении.
Азербайджанская сторона выразила готовность оказать содействие в вопросах эвакуации — на сухопутных участках границы пропуск ограничен и для ее пересечения требуется спецразрешение. Для двоих казахстанцев такое разрешение выдали для въезда из Ирана через границу на КПП «Джульфа» (Нахчыван).
Туркменистан также подтвердил готовность оказать содействие в обеспечении перехода государственной границы для эвакуации казахстанских граждан.
«Работа в данном направлении продолжается непрерывно, дополнительные разъяснения будут публиковаться на официальных ресурсах МИД и загранучреждений Казахстана», — отмечается в сообщении.
Чтобы казахстанцы за рубежом своевременно получали информацию, МИД использует все возможности, в том числе цифровую инфраструктуру банковских мобильных приложений, отметили в ведомстве.
«Совместно с компанией (Kaspi) налажено своевременное доведение официальной информации и разъяснений до граждан в регионе через мобильные устройства», — говорится в сообщении.
МИД призвал казахстанцев в регионе сохранять спокойствие, соблюдать требования и рекомендации местных властей, избегать зон повышенного риска, а также отнестись с пониманием к временным ограничениям.