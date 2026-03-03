В странах Ближнего Востока находится 8,5 тысячи казахстанцев — МИД

Азербайджанская сторона выразила готовность оказать содействие в вопросах эвакуации — на сухопутных участках границы пропуск ограничен и для ее пересечения требуется спецразрешение. Для двоих казахстанцев такое разрешение выдали для въезда из Ирана через границу на КПП «Джульфа» (Нахчыван).