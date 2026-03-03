Трамп раскритиковал Обаму из-за ядерной сделки с Ираном: подробности

По словам Дональда Трампа, если бы США не вышли из ядерной сделки с Ираном, Тегеран мог бы получить ядерное оружие еще три года назад.
«Если бы я не разорвал ужасную ядерную сделку [бывшего президента США Барака] Обамы с Ираном, у Ирана было бы ядерное оружие три года назад», — написал Трамп в Truth Social.
Американский глава также назвал Совместный всеобъемлющий план действий наиболее опасным соглашением, которое когда-либо заключали Соединенные Штаты.
Как ранее подчеркнул Трамп, США предупредили Тегеран, призывая не возобновлять ядерную программу после ударов по Ирану. По информации Белого дома, Тегеран подобные предложения отверг.
Кроме этого, в своем первом публичном заявлении после начала военных действий на Ближнем Востоке, американский президент признал возможность долгой войны с Ираном.