Астроном Киселев: «Поцелуй Венеры» можно наблюдать один раз в десять лет

«Обычно такие события происходят раз в несколько лет, однако точное число зависит от орбитальных периодов этих планет. Например, Венера делает один оборот вокруг Солнца примерно за 225 дней, тогда как Сатурн за 29.5 лет, а Нептун за 165 лет. Поэтому “Поцелуй Венеры” может происходить не чаще 1−2 раз в десятилетие», — уточнил ученый.