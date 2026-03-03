Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

25-километровый мост между Бахрейном и Саудовской Аравией подвергся удару: что известно

Fars: Дрон ударил по мосту короля Фахда между Бахрейном и Саудовской Аравией.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотник ударил по мосту короля Фахда, который соединяет Бахрейн и Саудовскую Аравию над Персидским заливом. Об этом сообщает Fars.

Как отмечет агентство, этот мост использовали для своих нужд силы Соединенных Штатов Америки. Длина объекта составляет 25 километров.

До этого Минобороны Саудовской Аравии сообщило, что два дрона атаковали посольство США в Эр-Рияде. На территории дипмиссии начался пожар. До этого СМИ писали, что в дипломатическом районе Эр-Рияда произошли два мощных взрыва.

Позже президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предупредил, что США ответят на нападение на посольство в Эр-Рияде. Также американский лидер добавил, что не считает необходимым вводить американские войска на территорию Ирана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше