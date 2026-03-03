25-километровый мост между Бахрейном и Саудовской Аравией подвергся удару: что известно

До этого Минобороны Саудовской Аравии сообщило, что два дрона атаковали посольство США в Эр-Рияде. На территории дипмиссии начался пожар. До этого СМИ писали, что в дипломатическом районе Эр-Рияда произошли два мощных взрыва.