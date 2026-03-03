25-километровый мост между Бахрейном и Саудовской Аравией подвергся удару: что известно

Беспилотник ударил по мосту короля Фахда, который соединяет Бахрейн и Саудовскую Аравию над Персидским заливом. Об этом сообщает Fars.
Как отмечет агентство, этот мост использовали для своих нужд силы Соединенных Штатов Америки. Длина объекта составляет 25 километров.
До этого Минобороны Саудовской Аравии сообщило, что два дрона атаковали посольство США в Эр-Рияде. На территории дипмиссии начался пожар. До этого СМИ писали, что в дипломатическом районе Эр-Рияда произошли два мощных взрыва.
Позже президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предупредил, что США ответят на нападение на посольство в Эр-Рияде. Также американский лидер добавил, что не считает необходимым вводить американские войска на территорию Ирана.