Жена капитана омского «Авангарда» сообщила новости из Дубая

Международный аэропорт Дубая вечером 2 марта отправил первые за двое суток пассажирские самолёты. Первый борт вылетел в Самарканд. Затем отправились рейсы в Новосибирск, Екатеринбург и Казань. Об этом сообщает ряд СМИ.
Накануне вечером (2 марта) Виолетта Шарипзянова в своём телеграм-канале сообщила, что никаких новостей нет. Все просто ждут. Потом она рассказала, что всех готовили к утреннему вылету, и что в любое время ночи может прийти информация о выезде в аэропорт.
«Пол часа назад мы сорвались по сигналу и чуть не выехали, но пришло уведомление, что аэропорт снова закрыли», — написала Виолетта утром во вторник.
Девушка также сообщила, что всем очень страшно, поскольку неизвестно, что происходит:
«Если бы мы знали, что это такое. Мы не знаем, что это такое».
«Аэрофлот» сообщил, что запросил слоты в ОАЭ с 4 марта и ждёт их подтверждения. Вывозные рейсы начнутся 3 марта. Речь идёт о первых трёх рейсах в столицу. Региональные рейсы в Санкт-Петербурга, Екатеринбург и Краснодар отменены до 8 марта. Пассажиров доставят со стыковкой в Москве., — указано в сообщении компании.
Для пассажиров, чей рейс запланирован из России в ОАЭ с 5 по 15 марта, действуют опции по изменению дат или маршрута.
Напомним, после обострения конфликта на Ближнем Востоке десятки тысяч туристов из России застряли в ОАЭ. Авиасообщение с Дубаем парализовано. Среди россиян — телеведущая из Омска Лана Некрасова, супруга и сестра капитана ХК «Авангард». Ранее девушки рассказали, как переживают ситуацию.