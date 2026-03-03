Проект из Арсеньева вышел в финал Всероссийской премии «Служение»

Проект Арсеньевского городского округа вошел в число финалистов III Всероссийской муниципальной премии «Служение». Инициатива «Межмуниципальный ситуационный центр: обмен практиками онлайн» представит Приморье в народном голосовании, которое уже стартовало по всей стране. В ТОП-110 включены лучшие управленческие решения со всей России. Победителей определят по итогам открытого голосования и экспертной оценки.
Как сообщили организаторы, список финалистов ранее утвердил Наблюдательный совет премии. Всего в этом году на соискание награды поступило рекордное количество заявок — 63 397. Наибольший интерес вызвали номинации «Великое наследие для будущих поколений», «Инициатива каждого — общий успех» и «Развитие территории — благополучие жителей». Конкурс традиционно объединяет муниципальные команды со всей Россия.
Идея проекта зародилась у главы Арсеньевский городской округ Сергея Угарова. Он предложил наладить системный обмен практиками с коллегами из других территорий, в том числе с руководством Артём. В ходе стратегической сессии управленческие команды обсудили планы развития, сильные и слабые стороны, а также ключевые задачи. Формат позволил специалистам на местах увидеть реальные механизмы работы коллег и определить точки роста.
По словам Сергея Угарова, такая встреча стала полноценной стратегической сессией и получила положительные отзывы участников. Руководители направлений смогли не только обменяться опытом, но и взглянуть на привычные процессы под новым углом. Возможность выехать на другую территорию помогла отвлечься от текущих вопросов и сосредоточиться на развитии. В результате проект получил дальнейшее развитие и поддержку.
Отбор финалистов проходил в несколько этапов — от первичного анализа до перекрёстной экспертизы самими участниками. Затем проекты оценивали Экспертный совет и комиссия с участием представителей бизнеса, науки и органов власти. Особенностью сезона стало привлечение победителей прошлых лет в качестве консультантов. Итоги подведут в апреле, а награждение состоится в рамках форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ».
Премия «Служение» учреждена по поручению Владимир Путин. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента РФ. Цель инициативы — повысить престиж муниципальной службы и объединить профессиональное сообщество. Принять участие в голосовании могут все совершеннолетние граждане страны с подтверждённой учётной записью на портале госуслуг. Голосование продлится до 6 апреля включительно по ссылке. Участники голосования могут выбрать лучших в 11 номинациях, в каждой из которых представлено по десять финалистов. Отдать свой голос можно только за один проект в рамках одной номинации.