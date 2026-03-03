Проект из Арсеньева вышел в финал Всероссийской премии «Служение»

Премия «Служение» учреждена по поручению Владимир Путин. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента РФ. Цель инициативы — повысить престиж муниципальной службы и объединить профессиональное сообщество. Принять участие в голосовании могут все совершеннолетние граждане страны с подтверждённой учётной записью на портале госуслуг. Голосование продлится до 6 апреля включительно по ссылке. Участники голосования могут выбрать лучших в 11 номинациях, в каждой из которых представлено по десять финалистов. Отдать свой голос можно только за один проект в рамках одной номинации.