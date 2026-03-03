Press TV: иранский БПЛА нанёс мощный удар по зданию с военными США в Дубае

Иранский дрон-камикадзе нанёс значительный удар по строению с военнослужащими Соединённых Штатов на территории Дубая, сообщает Press TV.
«Беспилотник Shahed-136 нанёс значительный удар по зданию в Дубае, где дислоцировались американские военнослужащие», — говорится в сообщении.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит угроза атак на объекты США, так как это является частью вооружённого конфликта. При этом он пообещал ответить на удар по посольству Соединённых Штатов в Эр-Рияде.
Ранее сообщалось, что в посольстве Соединённых Штатов в Эр-Рияде прогремел взрыв и произошёл пожар. В Минобороны Саудовской Аравии заявили, что причиной взрыва и пожара стало попадание двух беспилотных летательных аппаратов.