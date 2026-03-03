Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Press TV: иранский БПЛА нанёс мощный удар по зданию с военными США в Дубае

Иранский дрон-камикадзе нанёс значительный удар по строению с военнослужащими США на территории Дубая, сообщает Press TV.

Источник: Аргументы и факты

Иранский дрон-камикадзе нанёс значительный удар по строению с военнослужащими Соединённых Штатов на территории Дубая, сообщает Press TV.

«Беспилотник Shahed-136 нанёс значительный удар по зданию в Дубае, где дислоцировались американские военнослужащие», — говорится в сообщении.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит угроза атак на объекты США, так как это является частью вооружённого конфликта. При этом он пообещал ответить на удар по посольству Соединённых Штатов в Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что в посольстве Соединённых Штатов в Эр-Рияде прогремел взрыв и произошёл пожар. В Минобороны Саудовской Аравии заявили, что причиной взрыва и пожара стало попадание двух беспилотных летательных аппаратов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше