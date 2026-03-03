Убирают тихо: офицер сообщил о тайных снайперах в тылу ВСУ у Константиновки

«На константиновском направлении пленных боевиков ВСУ с каждым днём появляется все больше. Украинские военные предпочитают сдаваться в плен нежели погибать. Но далеко не всем это удается, поскольку в заградотрядах ВСУ есть свои снайперы, которые без жалости убивают военнослужащих ВСУ при попытке сдаться в плен или отступить. Поэтому боевики ВСУ, которые сейчас находятся на константиновском направлении, обречены на смерть. Их жизни может сохранить групповой переход на российскую сторону, так как, если решение будет приниматься внутри коллектива боевиков, они сумеют спастись и от заградотрядов. Это единственный способ для украинских военных остаться в живых, так как освобождение населённого пункта уже видится в реальной перспективе в течение марта», — объяснил военный эксперт.