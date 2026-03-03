В Иркутской области 35 тысячам семей помогли оплатить жилье и коммуналку

В Иркутской области государство помогает жителям, у которых расходы на жилье и коммунальные услуги превышают допустимую долю в семейном бюджете. В прошлом 2025 году такой поддержкой воспользовались 35,2 тысячи семей.
Право на субсидию есть у собственников квартир и домов, нанимателей жилья по соцнайму и членов жилищных кооперативов. Главное условие — отсутствие подтвержденной судом задолженности по оплате ЖКУ.
Максимально допустимая доля расходов в регионе составляет от 7 до 22%. Для многодетных семей этот порог равен 15%. Размер субсидии меняется в зависимости от сезона, в отопительный период он выше, летом — ниже.
Субсидию назначают на полгода, потом автоматически продлевают. Чтобы ее оформить, нужно подать заявление — лично в соцзащите, через МФЦ или на портале Госуслуг. Остальные сведения специалисты получат сами.
