21 марта в Красноярске пройдет лыжная гонка «Преодолей себя»

Подготовленным лыжникам предстоит преодолеть 25 км. Участие в этой дистанции могут принять мужчины и женщины старше 18 лет. Лимит участников — 125 человек, контрольное время прохождения трассы — три часа. Поучаствовать в гонке на дистанцию 5 км смогут все желающие старше 12 лет. Лимит — 125 человек, контрольное время прохождения трассы — час.