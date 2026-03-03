Москва
21 марта в Красноярске пройдет лыжная гонка «Преодолей себя»

Горожан приглашают принять участие в лыжной гонке.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске открыта регистрация на 39-ую лыжную гонку «Преодолей себя». Она состоится 21 марта на территории многофункционального спортивного комплекса «Радуга». В мэрии рассказали, что впервые была добавлена дополнительная дистанция на 5 км.

Подготовленным лыжникам предстоит преодолеть 25 км. Участие в этой дистанции могут принять мужчины и женщины старше 18 лет. Лимит участников — 125 человек, контрольное время прохождения трассы — три часа. Поучаствовать в гонке на дистанцию 5 км смогут все желающие старше 12 лет. Лимит — 125 человек, контрольное время прохождения трассы — час.

Гонка начнется в 9:30, а уже в 15:30 наградят призеров и победителей.

Предварительные заявки на участие в стартах принимаются до 20:00 18 марта по ссылке или в магазине «Triatleta» (ул. Дубровинского, 1ж).