21 марта в Красноярске пройдет лыжная гонка «Преодолей себя»

В Красноярске открыта регистрация на 39-ую лыжную гонку «Преодолей себя». Она состоится 21 марта на территории многофункционального спортивного комплекса «Радуга». В мэрии рассказали, что впервые была добавлена дополнительная дистанция на 5 км.
Подготовленным лыжникам предстоит преодолеть 25 км. Участие в этой дистанции могут принять мужчины и женщины старше 18 лет. Лимит участников — 125 человек, контрольное время прохождения трассы — три часа. Поучаствовать в гонке на дистанцию 5 км смогут все желающие старше 12 лет. Лимит — 125 человек, контрольное время прохождения трассы — час.
Гонка начнется в 9:30, а уже в 15:30 наградят призеров и победителей.
Предварительные заявки на участие в стартах принимаются до 20:00 18 марта по ссылке или в магазине «Triatleta» (ул. Дубровинского, 1ж).