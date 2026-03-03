Во Владивостоке с апреля начнется прием заявок на участие в программе «1000 дворов» на 2027 год

Жители, которые планируют установить детские или спортивные площадки, должны подтвердить решение собственников о участие в программе, а также подготовить проект благоустройства с описанием всех элементов и схемой расположения площадки. Для благоустройства дворовых проездов необходимо оформить протокол собрания о проведении работ с обязательным софинансированием и предоставить акт обследования состояния асфальта. В обоих случаях учитываются документы, подтверждающие проживание ветеранов Великой Отечественной войны, участников СВО, членов семей погибших участников СВО и инвалидов.