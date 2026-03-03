Москва
Во Владивостоке с апреля начнется прием заявок на участие в программе «1000 дворов» на 2027 год

Подать документы смогут ТСЖ, ЖСК и управляющие компании, желающие благоустроить придомовые территории или провести ремонт дворовых проездов.

Источник: Прокуратура Омской области

Жители, которые планируют установить детские или спортивные площадки, должны подтвердить решение собственников о участие в программе, а также подготовить проект благоустройства с описанием всех элементов и схемой расположения площадки. Для благоустройства дворовых проездов необходимо оформить протокол собрания о проведении работ с обязательным софинансированием и предоставить акт обследования состояния асфальта. В обоих случаях учитываются документы, подтверждающие проживание ветеранов Великой Отечественной войны, участников СВО, членов семей погибших участников СВО и инвалидов.

Отбор территорий для ремонта осуществляет общественная комиссия, в состав которой входят сотрудники администрации, депутаты, представители политических партий и активные жители. При выборе дворов учитываются количество голосов собственников, наличие проекта, степень износа асфальта, готовность жителей участвовать в софинансировании и количество домов, которые смогут посещать новые детские и спортивные площадки. Дополнительные баллы получают жители, проголосовавшие через систему «ГИС ЖКХ», сообщает мэрия.

Одним из важных условий участия является наличие общедомового чата в мессенджере МАХ, чтобы исключить мошенничество и недобросовестное продвижение заявок. Точные сроки подачи документов и адреса для их приема будут объявлены дополнительно.