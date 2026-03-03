Бегство «Линкольна»: главный авианосец США отступил под шквалом огня Ирана

Соединенные Штаты были вынуждены отвести свой авианосец «Авраам Линкольн», который выполнял задачи вблизи Ирана, чтобы избежать позора в случае его поражения. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Ранее сообщалось, что американский авианосец «Авраам Линкольн» после удара иранских ракет был вынужден покинуть место своего расположения и направиться в сторону Индийского океана. При этом в Пентагоне утверждают, что ракеты якобы не приближались к судну.
«Даже если ракеты долетели или их сбили, то никто правду не скажет. Поэтому США решили уйти от позора подальше, поберечься. Представьте, если на палубу такой посудины что-то действительно упало… Это очень плохо. В целях безопасности американцы решили отойти подальше. Это значит, что самолеты будут дольше лететь до целей с палубы, если с кораблем ничего не произошло», — сказал Дандыкин.
Военный эксперт отметил, что «Авраам Линкольн» способен переносить на себе около 90 летательных аппаратов.
«Этот тип авианосцев сейчас у США основной… Да, он ходовой», — добавил Дандыкин.
Соединённые Штаты объявили о начале военной операции против Ирана 28 февраля. По территории исламской республики были нанесены удары. Тегеран в ответ начал свою операцию против США и их союзников.