ТАСС: вернувшаяся в Казань из Дубая туристка старалась не выходить из отеля

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Туристка из Казани Светлана Назарова, вернувшаяся из Дубая на рейсе FlyDubai, рассказала, что старалась не выходить из отеля после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом она сообщила ТАСС после возвращения в столицу Татарстана.
«Долетели замечательно, полет прошел отлично. Мы должны были вылететь 28 февраля. Обстановка ужасная, пусть будет мир», — сказала она.
Она уточнила, что отдыхала вместе с коллегами-преподавателями. «У нас каникулы триместровые. Иногда так отдыхаем. Мы недолго были, всего три дня. И за это время успели посмотреть [Дубай]. Последний день немножко получился у нас не очень — 28 февраля», — пояснила туристка, добавив, что после 28 февраля они старались не выходить в город из отеля, так как были слышны хлопки.
Назарова отметила, что туроператор предоставил туристам жилье, питание.
Первый самолет авиакомпании FlyDubai, прилетевший из Дубая в Казань после приостановки полетов на фоне эскалации на Ближнем Востоке, приземлился в аэропорту столицы Татарстана в 04:09 мск 3 марта.