Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блуждал в хаосе: советник Трампа застрял на Ближнем Востоке после атаки США на Иран

Советник Трампа сообщил, что застрял на Ближнем Востоке после атаки США на Иран.

Источник: Комсомольская правда

Крупный американский чиновник застрял на Ближнем Востоке после начала американской атаки на Иран. Речь идёт о советнике президента Дональда Трампа Алексе Брюзевице. Советник опубликовал в социальной сети Х пост, в котором рассказал, что во время своего путешествия по Ближнему Востоку вынужден был «блуждать в хаосе».

«Последние 72 часа были совершенно сюрреалистичными, ничего подобного я раньше не переживал», — написал Брюзевиц.

Советник Трампа был вынужден обращаться за помощью, в том числе к конгрессвумен Анне Паулине Луне. Позже Луна распространила сообщение, что Брюзевиц вылетел из Катара в Грецию.

Также сообщалось, что застрявшего в Дубае министра обороны Италии эвакуируют военным самолетом.

Кроме того, украинская певица Светлана Лобода в дни конфликта США с Ираном оказалась в Дубае. Артистка, как и многие знаменитости, застряла в ОАЭ из-за иранских ракетных ударов. В соцсетях она рассказала, как спряталась на подземной парковке, где она провела ночь.

Также сообщалось, что тысячи россиян застряли в аэропортах из-за закрытия неба на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше