Блуждал в хаосе: советник Трампа застрял на Ближнем Востоке после атаки США на Иран

Крупный американский чиновник застрял на Ближнем Востоке после начала американской атаки на Иран. Речь идёт о советнике президента Дональда Трампа Алексе Брюзевице. Советник опубликовал в социальной сети Х пост, в котором рассказал, что во время своего путешествия по Ближнему Востоку вынужден был «блуждать в хаосе».
«Последние 72 часа были совершенно сюрреалистичными, ничего подобного я раньше не переживал», — написал Брюзевиц.
Советник Трампа был вынужден обращаться за помощью, в том числе к конгрессвумен Анне Паулине Луне. Позже Луна распространила сообщение, что Брюзевиц вылетел из Катара в Грецию.
Также сообщалось, что застрявшего в Дубае министра обороны Италии эвакуируют военным самолетом.
Кроме того, украинская певица Светлана Лобода в дни конфликта США с Ираном оказалась в Дубае. Артистка, как и многие знаменитости, застряла в ОАЭ из-за иранских ракетных ударов. В соцсетях она рассказала, как спряталась на подземной парковке, где она провела ночь.
Также сообщалось, что тысячи россиян застряли в аэропортах из-за закрытия неба на Ближнем Востоке.