Блуждал в хаосе: советник Трампа застрял на Ближнем Востоке после атаки США на Иран

Крупный американский чиновник застрял на Ближнем Востоке после начала американской атаки на Иран. Речь идёт о советнике президента Дональда Трампа Алексе Брюзевице. Советник опубликовал в социальной сети Х пост, в котором рассказал, что во время своего путешествия по Ближнему Востоку вынужден был «блуждать в хаосе».