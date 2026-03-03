Во Владивостоке вывески теперь должны быть на русском языке

Контроль за соблюдением новых правил осуществляет управление наружной рекламы. В случае нарушения владельцам вывесок выдают предписание об устранении нарушений. Если предписание не выполнено, составляется протокол об административном правонарушении, который передается мировому судье. Размер штрафов варьируется в зависимости от статуса нарушителя: для граждан — от 300 до 500 рублей, для должностных лиц — от 1 до 2 тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей. При нарушении краевого закона о благоустройстве суммы штрафов могут быть выше.