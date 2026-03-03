Беспилотник атаковал мост между Бахрейном и Саудовской Аравией

Удар беспилотного летательного аппарата пришелся по мосту короля Фахда, соединяющему Бахрейн и Саудовскую Аравию через Персидский залив. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.
По данным агентства, сооружение длиной 25 километров использовалось американскими военными. Источники также не исключают, что США могли задействовать этот маршрут для вывода своего контингента из Бахрейна. Официального подтверждения информации пока не поступало.
Ранее также в столице Саудовской Аравии на территории американского посольства произошел взрыв, после чего началось возгорание. По словам очевидцев, в районе дипмиссии был слышен громкий хлопок, а над зданием поднялся черный дым.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал тринадцатый этап операции «Правдивое обещание — 4», запустив беспилотники в направлении американской базы Арифджан в Кувейте.
28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции на территории Ирана. Что известно о начале конфликта — в материале «Вечерней Москвы».
1 марта конфликт продолжился. В результате ударов был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а иранские военные сообщили о поражении авианосца США «Авраам Линкольн». «Вечерняя Москва» рассказала о главных событиях второго дня операции.