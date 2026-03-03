Москва
Дастана Сатпаева сравнили в Европе с легендой футбола

Европейский портал «The Stat Guy» отреагировал на возвращение казахстанского форварда «Кайрата» на поле в финале Суперкубка Казахстана против «Тобыла», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как пишет sportarena.kz, европейский аккаунт X «The Stat Guy» высказался о возвращении после травмы нападающего «Кайрат» Дастана Сатпаева, который принял участие в матче за Суперкубок Казахстана против «Тобыла» (2:2, по пенальти — 4:5).

«Будущий футболист Челси восстановился после травмы! Дастан действует на позиции правого нападающего или левого вингера, демонстрирует точность передач 84,6% и уже набрал 20 очков по системе “гол+пас” в 2025 году. Игрока также называют “Малышом Агуэро (нападающим “Манчестер Сити”)”, — пишет источник.

Травма Дастан Сатпаев произошла в январе 2026 года, из-за которой он пропустил несколько матчей «Кайрата» в Лиге чемпионов и январские сборы команды.

Ранее казахстанский футболист, нападающий клуба «Кайрат» и сборной Казахстана Дастан Сатпаев порадовал своих поклонников.