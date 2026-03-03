Москва
В Красноярске предпринимателя через суд обязали заменить отопительный котел

В Красноярске арбитражный суд обязал предпринимателя демонтировать неэкологичный отопительный котел, сообщила первый замминистра экологии Юлия Гуменюк.

Источник: Freepik

Она рассказала, что министерство обратилось в суд к индивидуальному предпринимателю, которая отапливала свое помещение старой печью с ручной подачей топлива. Судя по снимкам, на территории предприятия находилась куча угля, а сама печь была в неудовлетворительном состоянии — на фотографии видны плохо заделанные трещины, отбитая штукатурка.

«Ранее в деятельности индивидуального предпринимателя выявили нарушения установленного постановлением правительства Красноярского края 779-п о “запрете” угля. Суд обязал ответчика демонтировать данный котел», — пояснила Юлия Гуменюк.

Напомним, в 2025 году в Красноярске, Ачинске, Минусинске и Лесосибирске запрещено использовать для отопления производственных помещений бурый уголь и устаревшие котлы с ручной подачей топлива. Это должно помочь в комплексном решении экологических проблем. Котлы нужно заменить на автоматические твердотопливные, государство оказывает в этом поддержку.