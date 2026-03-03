В Красноярске предпринимателя через суд обязали заменить отопительный котел

Она рассказала, что министерство обратилось в суд к индивидуальному предпринимателю, которая отапливала свое помещение старой печью с ручной подачей топлива. Судя по снимкам, на территории предприятия находилась куча угля, а сама печь была в неудовлетворительном состоянии — на фотографии видны плохо заделанные трещины, отбитая штукатурка.