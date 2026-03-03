Первые после приостановки полетов самолеты из Дубая сели еще в трех городах РФ

Узнать больше по теме

Абу-Даби: нефтяная столица ОАЭ и площадка для переговоров по Украине

Абу-Даби — крупнейший эмират и столица Объединенных Арабских Эмиратов. В последние годы город превратился в один из ключевых политических и экономических центров Ближнего Востока. Сегодня Абу-Даби играет важную роль не только в нефтяной отрасли, но и в международной дипломатии, инвестициях и переговорах между государствами.