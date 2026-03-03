Москва
Первые после приостановки полетов самолеты из Дубая сели еще в трех городах РФ

Российские туристы начали вылетать из Дубая.

Источник: Комсомольская правда

Впервые за двое с лишним суток из международного аэропорта Дубая вылетели самолеты в три российских города: Казань, Новосибирск и Екатеринбург. Об этом ТАСС сообщили в аэропорту.

Отмечается, что вывозом российских туристов занимается компания Flydubai. До этого лайнер компании вылетел из Дубая во Внуково.

До этого власти эмирата сообщили, что местные аэропорты могут возобновить работу в ограниченном режиме. Но выезжать туристам в воздушные гавани не советует, пока авиакомпании не подтвердят время вылета.

Ранее сообщалось, что застрявших в Дубае россиян начали выселять из отелей или разводить на деньги.

При этом в АТОР рассказали, что власти Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы намерены взять на себя все расходы и оплатить номера для туристов, которые застряли в ОАЭ из-за закрытого неба.

