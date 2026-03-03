Москва
Десятки жителей Хабаровского края заболели корью

Поскольку она представляет собой одну из самых заразных инфекций, надёжная защита возможна только при вакцинации.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае с начала 2026 года зарегистрировано 49 лабораторно подтверждённых случаев кори, из них 38 — среди детей. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Заболеваемость фиксируют в Хабаровске и Хабаровском районе — подъём, отмечают в ведомстве, связан с отказами от вакцинации. Зарегистрированы семейные очаги с числом заболевших от двух до пяти человек.

Корь передаётся воздушно-капельным путём и поражает дыхательные пути, слизистые оболочки и глаза. Поскольку она представляет собой одну из самых заразных инфекций, надёжная защита возможна только при вакцинации.

«Плановая иммунизация детей проходит в 12−15 месяцев и повторно в 6 лет. По эпидпоказаниям прививки делают детям от 1 года до 17 лет и взрослым до 35 лет, если они не болели и не прививались. Взрослых от 36 до 55 лет вакцинируют, если они работают в медицине, образовании, торговле, транспорте, коммунальных и социальных службах, а также вахтовым методам», — отметили в Роспотребнадзоре.

При появлении симптомов или контакте с больным нужно срочно вызвать врача на дом, не посещать поликлинику самостоятельно, минимизировать контакты, прикрывать рот и нос при кашле, часто мыть руки и использовать маску. Самолечение недопустимо. В очагах инфекции прививают всех контактных без ограничения по возрасту.

Ранее администрация Хабаровска рекомендовала проверить прививочный статус и сделать вакцинацию от кори для защиты себя и близких. Бесплатная иммунизация осуществляется в поликлиниках по месту жительства.