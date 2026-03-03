Десятки жителей Хабаровского края заболели корью

«Плановая иммунизация детей проходит в 12−15 месяцев и повторно в 6 лет. По эпидпоказаниям прививки делают детям от 1 года до 17 лет и взрослым до 35 лет, если они не болели и не прививались. Взрослых от 36 до 55 лет вакцинируют, если они работают в медицине, образовании, торговле, транспорте, коммунальных и социальных службах, а также вахтовым методам», — отметили в Роспотребнадзоре.