Большинство омских родителей одобряют отсутствие мобильных телефонов на уроках

Уровень родительской поддержки общероссийского запрета на использование смартфонов во время занятий достиг в Омске 86%

Источник: Комсомольская правда

Омские родители активно поддерживают общероссийский запрет на использование мобильных телефонов во время занятий даже в образовательных целях. Такие появились в ходе опроса омичей, проведенного порталом SuperJob.

В Омске 86% родителей школьников одобряют запрет на использование мобильных телефонов на уроках. Причем, омичи согласны на неиспользование учениками телефонов даже для образовательных целей. Что интересно, активную позицию в этом вопросе заняли отцы омских школяров — за запрет любого общения школьников со своим телефоном во время занятий проголосовали 90% мужчин. Омички в этом отношении показали себя более мягкими — за полное отсутствие телефонов на уроках высказался 81% мамочек. Есть у запрета и свои противники. Формулировку опроса: «Запрет — не решение! Надо учить детей пользоваться интернетом в целях просвещения», поддержали 10% омских родителей.

