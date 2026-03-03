Большинство омских родителей одобряют отсутствие мобильных телефонов на уроках

В Омске 86% родителей школьников одобряют запрет на использование мобильных телефонов на уроках. Причем, омичи согласны на неиспользование учениками телефонов даже для образовательных целей. Что интересно, активную позицию в этом вопросе заняли отцы омских школяров — за запрет любого общения школьников со своим телефоном во время занятий проголосовали 90% мужчин. Омички в этом отношении показали себя более мягкими — за полное отсутствие телефонов на уроках высказался 81% мамочек. Есть у запрета и свои противники. Формулировку опроса: «Запрет — не решение! Надо учить детей пользоваться интернетом в целях просвещения», поддержали 10% омских родителей.