Вернувшиеся в Новосибирск туристы хорошо отозвались об уровне сервиса в Дубае

НОВОСИБИРСК, 3 марта. /ТАСС/. Вернувшиеся из Дубая сибирские туристы с благодарностью отозвались об уровне сервиса в ОАЭ в период задержки рейса, отметив, что знали, что их спасут. Об этом они сообщили в беседе с журналистами.
«Спасибо стране, что она беспокоилась о нас, потому что нас приняли очень хорошо. Власти сделали все, чтобы мы в безопасности отдыхали. Было, конечно, страшно временами, но мы знали, что нас спасут. Домашние переживали, молились за нас», — сказала туристка Марина Жданова, добавив, что ее рейс задержали на двое суток.
Павел Зубанов, также прилетевший с отдыха, отметил, несмотря на доносившиеся шумы от взрывов, система защиты сработала очень хорошо. «Нам предоставили гостиницу, полностью оплатили завтрак, обед и ужин. В принципе, спокойно все было», — сказал он.