Омича оштрафовали за загрязнение земель фекальными бактериями

По результатам лабораторных исследований, проведенных в Омском филиале ФГБУ «ЦОК АПК», выявлено загрязнение земель сельхозназначения. Во всех отобранных образцах установлено существенное превышение по показателям обобщенных колиформных бактерий (ОКБ) - показатель варьировался от 10 КОЕ/г до более 1000 КОЕ/г. Санитарно-бактериологический показатель энтерококков (фекальных) также определен во всех образцах, в диапазоне от 10 КОЕ/г до 100 КОЕ/г. Данные результаты свидетельствуют об уничтожении плодородного слоя почвы и порче земель, что соответствует признакам нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами, а также иными опасными веществами и отходами", — говорится в официальном сообщении.