Омича оштрафовали за загрязнение земель фекальными бактериями

Как отметили в управлении, поводом для судебного разбирательства стали итоги проверки, проведенной летом 2025 года, когда специалисты ведомства обследовали земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью порядка 324 га в Омском районе (с. Троицкое). Инспекторы зафиксировали признаки снижения плодородия и захламления территории на площади более 6 га.
"В частности, должностные лица выявили зарастание сельскохозяйственных угодий сорной растительностью на площади порядка 2,5 га, отсутствие рекультивации на площади более 3,3 га, а также уничтожение плодородного слоя почвы и порчу земель в результате складирования побочных продуктов животноводства на площади порядка 0,3 га и захламление участка отходами на площади порядка 0,1 га.
По результатам лабораторных исследований, проведенных в Омском филиале ФГБУ «ЦОК АПК», выявлено загрязнение земель сельхозназначения. Во всех отобранных образцах установлено существенное превышение по показателям обобщенных колиформных бактерий (ОКБ) - показатель варьировался от 10 КОЕ/г до более 1000 КОЕ/г. Санитарно-бактериологический показатель энтерококков (фекальных) также определен во всех образцах, в диапазоне от 10 КОЕ/г до 100 КОЕ/г. Данные результаты свидетельствуют об уничтожении плодородного слоя почвы и порче земель, что соответствует признакам нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами, а также иными опасными веществами и отходами", — говорится в официальном сообщении.
По результатам проверки инспекторы выдали правообладателю участка предписание об устранении нарушений, которым собственника обязали провести агротехнические мероприятия, очистить территорию, разработать проект рекультивации и использовать побочные продукты животноводства исключительно для обеспечения воспроизводства плодородия почв. Исполнить предписание нужно было в срок с 6 июня по 11 октября 2025 года.
Однако повторный осмотр в ноябре, как заявили в ведомстве, показал «полное игнорирование законных требований»: землевладелец не предпринял действий для восстановления сельскохозяйственных угодий и приведение их в состояние, пригодное для сельхозпроизводства. В связи с этим инспекторы составили протокол о невыполнении предписания в срок и направили материалы мировому судье. Суд постановил привлечь омича к штрафу.