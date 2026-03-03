Утром 3 марта в новосибирском аэропорту Толмачёво отменили рейсы в Дубай и Сочи

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, произошла отмена рейса FZ 964 в Дубай авиакомпании flydubai. Ситуация повторяется второй день подряд: 2 марта пассажиры уже столкнулись с отменой обоих утренних рейсов в Дубай.
Зеркальный рейс из Дубая FZ 963, который должен был прибыть в Новосибирск, также отменён. Второй рейс авиакомпании flydubai, FZ 8082 с вылетом по расписанию в 07:55, задержался и отправился в 9:34. Отметим, что ситуация с рейсами в Дубай напрямую связана с обострением конфликта на Ближнем Востоке.
Не обошлось без изменений и на внутренних направлениях. Так был отменён рейс S7 5102 из Сочи, который должен был приземлиться в Толмачёво в 01:40. Кроме того, задерживается прибытие рейса S7 5304 из Норильска: вместо 11:30 борт ожидают в 12:41. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на табло аэропорта и уточнять информацию у авиакомпаний.