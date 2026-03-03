Утром 3 марта в новосибирском аэропорту Толмачёво отменили рейсы в Дубай и Сочи

Не обошлось без изменений и на внутренних направлениях. Так был отменён рейс S7 5102 из Сочи, который должен был приземлиться в Толмачёво в 01:40. Кроме того, задерживается прибытие рейса S7 5304 из Норильска: вместо 11:30 борт ожидают в 12:41. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на табло аэропорта и уточнять информацию у авиакомпаний.