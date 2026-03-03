Поиски идут уже почти год: в Башкирии пропал хромой мужчина с тростью

В Башкирии полиция Гафурийского района разыскивает 43-летнего Анатолия Вакуленко. Житель села Красноусольский ушел из дома 5 апреля 2025 года и до сих пор не вернулся.
Приметы разыскиваемого: на вид ему 45−50 лет, его рост — 175−180 сантиметров, у него среднее телосложение и короткая стрижка. Особая примета — хромает на одну ногу, передвигается с тростью.
Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении Анатолия, просят сообщить в полицию по телефонам: ОМВД России по Гафурийскому району: 8 (34740) 2−12−02, 8 (34740) 2−18−92; телефон доверия МВД Башкирии: 8 (347) 279−32−92; дежурная часть МВД РБ: 8 (347) 279−39−02, 02 или 102 (с мобильного). Также можно обратиться в ближайшее отделение полиции.
