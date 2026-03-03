В Петрозаводске восстановили теплоснабжение домов после аварии

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 марта. /ТАСС/. Специалисты завершили ремонтные работы на сетях теплоснабжения в Петрозаводске. Авария устранена, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Карелия.
«В 04:30 [мск] 03.03.2026 года работы на трубопроводе теплоснабжения в городе Петрозаводске завершены, проводится заполнение системы теплоснабжения», — говорится в сообщении.
Накануне в «РКС — Петрозаводск» (поставщик коммунальных услуг города Петрозаводска) сообщили, что из-за аварии на магистральном трубопроводе без тепла и горячей воды останутся более 100 домов в трех районах города. Завершить работы по ликвидации аварии планировалось к 06:00 мск 3 марта.