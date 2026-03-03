В Петрозаводске восстановили теплоснабжение домов после аварии

Накануне в «РКС — Петрозаводск» (поставщик коммунальных услуг города Петрозаводска) сообщили, что из-за аварии на магистральном трубопроводе без тепла и горячей воды останутся более 100 домов в трех районах города. Завершить работы по ликвидации аварии планировалось к 06:00 мск 3 марта.