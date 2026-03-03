В России предложили ввести стандарт здорового питания для школ и детсадов

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Председатель движения «Здоровое отечество» Екатерина Лещинская предложила ввести стандарт здорового питания для всех школ и детских садов в России.
Обращение с соответствующим предложением к министру просвещения РФ Сергею Кравцову есть в распоряжении РИА Новости.
«Предлагаем рассмотреть возможность закрепления на федеральном уровне обязательных нормативов состава рациона при организации закупок питания для: дошкольных образовательных организаций; общеобразовательных организаций; организаций, обеспечивающих питание обучающихся в вузах», — сказано в документе.
В нем отмечается, что параметры предлагаемого стандарта предполагают увеличение доли овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов в меню, поэтапное снижение содержания добавленного сахара и поваренной соли, ограничение использования ультрапереработанных пищевых продуктов, а также приоритет продуктов с высокой пищевой и биологической ценностью.
По словам автора инициативы, переход на обновленные стандарты реален без привлечения дополнительных средств из бюджета, за счет оптимизации закупок и пересмотра подхода к наполнению тарелки.
«Мы кормим детей калорийными, но бедными по составу продуктами, закладывая мину замедленного действия под их здоровье во взрослой жизни. Наше предложение — сместить фокус с насыщения любой ценой на качество», — сказала Лещинская РИА Новости.
Она подчеркнула, что формирование здоровых пищевых привычек с раннего возраста — это инвестиция в будущее нации, которая не требует миллиардных вливаний.