Астроном сказал, что предвещает космическое явление «Поцелуй Венеры»

«На протяжении истории астрономические явления, такие как сближение планет “Поцелуй Венеры”, которое мы сможем увидеть в марте, вызывали интерес и страх у людей. Например, в Древнем Риме считали, что такие явления предвещают изменения в политической ситуации или войны. В некоторых культурах сближение планет ассоциировалось с любовными отношениями и гармонией, что могло быть связано с именем Венеры — богини любви. Однако, на самом деле, планеты никак не влияют на человека», — объяснил ученый.