Астроном сказал, что предвещает космическое явление «Поцелуй Венеры»

В марте в одну линию в небе выстроятся три планеты: Венера, Сатурн и Нептун. Это явление носит романтическое название «Поцелуй Венеры». Астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев раскрыл aif.ru, какие события могут быть связаны с этим планетарным явлением.
«На протяжении истории астрономические явления, такие как сближение планет “Поцелуй Венеры”, которое мы сможем увидеть в марте, вызывали интерес и страх у людей. Например, в Древнем Риме считали, что такие явления предвещают изменения в политической ситуации или войны. В некоторых культурах сближение планет ассоциировалось с любовными отношениями и гармонией, что могло быть связано с именем Венеры — богини любви. Однако, на самом деле, планеты никак не влияют на человека», — объяснил ученый.
Ранее астроном Киселев рассказал, что «Поцелуй Венеры» можно будет особенно хорошо рассмотреть 7−8 марта.