Нетаньяху: бесконечного конфликта с Ираном не будет, будут быстрые действия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что бесконечного вооружённого конфликта с Ираном не будет, по его словам, будут решительные действия.
«Бесконечной войны не будет… Это будет быстрая и решительная операция», — сказал он.
Комментарий прозвучал в интервью американскому телеканалу Fox News.
Нетаньяху отметил, что операция Соединённых Штатов и Израиля якобы «откроет эру мира, о которой не мечтали».
По данным CNN, на фоне конфликта с Ираном у США заканчиваются запасы ракет.
Ранее военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что через пять недель у Соединённых Штатов могут закончиться боеприпасы.