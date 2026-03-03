Москва
Нетаньяху: бесконечного конфликта с Ираном не будет, будут быстрые действия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что бесконечного вооружённого конфликта с Ираном не будет, планируются решительные действия.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что бесконечного вооружённого конфликта с Ираном не будет, по его словам, будут решительные действия.

«Бесконечной войны не будет… Это будет быстрая и решительная операция», — сказал он.

Комментарий прозвучал в интервью американскому телеканалу Fox News.

Нетаньяху отметил, что операция Соединённых Штатов и Израиля якобы «откроет эру мира, о которой не мечтали».

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

По данным CNN, на фоне конфликта с Ираном у США заканчиваются запасы ракет.

Ранее военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что через пять недель у Соединённых Штатов могут закончиться боеприпасы.

