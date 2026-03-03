В России предложили провести федеральный аудит дамб и плотин перед паводками

«Результаты проверки показали: большая часть ГТС имеет неудовлетворительный уровень безопасности и не гарантирует защиту от паводков. Массовые нарушения выявлены в контрактах на строительство и ремонт, а также в эксплуатации сооружений. И это только один федеральный округ. По всей стране множество ГТС никому не принадлежит и не обслуживается. В 2020 году в Ростехнадзоре сообщали примерно о 700 таких объектах. Недавно только в Ставропольском крае выявили около 400 бесхозных ГТС, в Сочи — почти 100. Нужен не точечный контроль, а комплексный аудит всех сооружений с участием Минстроя, Минприроды, Счётной палаты, Ростехнадзора, прокуратуры и региональных властей», — отметил Миронов.