В Новосибирской области 4 марта завоют сирены и зазвучат громкоговорители

В среду, 4 марта, Новосибирская область присоединится ко всероссийской проверке систем оповещения. С 10:40 до 10:50 часов на улицах городов и районов зазвучат электросирены и громкоговорители. Об этом предупредили в пресс-службе регионального МЧС.
Как отметили в сообщении, в это же время прервется вещание теле- и радиоканалов. На экранах появится текст предупреждения, в эфире также прозвучит информационное сообщение. Соответствующее оповещение пришлют и на мобильное приложение «МЧС России».
Жителей призывают сохранять спокойствие, не поддаваться панике и просто прослушать информационное сообщение. Никаких действий предпринимать не нужно.
